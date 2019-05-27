Как в Архангельске решают проблему с утилизацией мусора

Местные власти обещают внедрить раздельный сбор мусора уже осенью этого года

"ТВ Центр" расширяет сеть своих региональных корпунктов. Новым местом постоянного пребывания сотрудников телеканала стал Архангельск. Оттуда мы будем рассказывать обо всех значимых, актуальных и интересных событиях на севере страны. Первый репортаж нашего корреспондента в регионе Егора Киселёва.

Вдоль проезжей части на Котласской улице - это центр Архангельска - разбросаны автомобильные покрышки, пакеты, бутылки. Но можно наткнуться и на брошенный диван, например, до централизованной свалки его не довезли.

"У нас контейнерные площадки заполняются, люди начинают складировать все возле них", - рассказал житель Архангельска Александр Песков.

Похожим образом выглядят многочисленные пустыри, отведенные под будущую застройку. Собственник территории за порядком не следит. Но еще непригляднее ситуация в обветшавших зданиях – мусор туда бросают через разбитые окна.

В центре Архангельска и на его окраинах полуразрушенные расселенные дома и дворы превращены в стихийные свалки. Помимо строительного мусора, здесь много бытовых отходов: бутылки, консервные банки, даже грампластинки. И все это под окнами жилого здания.

При этом на городской полигон твердых бытовых отходов – он примыкает к границе столицы области –мусоровозы заезжают каждые несколько минут.

Около 150 тысяч тонн мусора сюда вывозится ежегодно – это много, но недостаточно, чтобы очистить город. За более чем полвека эксплуатации полигон заполнили на 80% проектной мощности. То есть ресурс для вывоза еще есть, но жалоб от местных жителей всё больше. Из-за вырабатывающегося в результате гниения отходов метана и технологических нарушений свалка время от времени горит. Соседние микрорайоны при сильном ветре задыхаются.

"Данные полигоны строились еще в то время – законодательства 60-х годов. И сейчас эксплуатирующие организации пытаются создавать условия для должной эксплуатации данных полигонов, но в те года он эксплуатировался по тем законам, и эти возгорания возникают в теле полигона, их трудно потушить. Скорее всего, недолжным образом эксплуатирует организация этот полигон", - предположила начальник отдела по обращению с отходами производства Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Наталья Помазкина.

О том, что город утопает в мусоре, а системе переработки и утилизации отходов нужна глубокая модернизация, не первый год говорят природозащитники. Для решения экологической проблемы необходимы дополнительные инвестиции - сам регион не справляется. А пока каждые выходные волонтеры в разных районах города проводят акции "Разделяй и помогай". Они принимают отсортированный мусор у жителей и отвозят его на переработку.

"Мы делим на две фракции: пластик и макулатуру. Это то, что вторсырье мы сбываем. Мы сбываем, заработанные средства отдаем на благотворительность", - рассказала экоактивист Татьяна Рыжова.

Этим бытовым отходам на свалке не место - бумага, пластик, стекло получат вторую жизнь. А вырученные средства пойдут на благотворительность.

"Разделяю макулатуру, картон, бумагу отдельно и пластик, бутылки, какие-то емкости, канистры. Если это пойдет в переработку – вообще здорово!" – сказала жительница Архангельска Татьяна Дугаева.

Местные власти обещают внедрить раздельный сбор мусора уже осенью этого года, но пока лишь в образовательных учреждениях. Сейчас специальная комиссия сейчас проводит изыскания для сооружения нового полигона примерно в 40 километрах от Архангельска – вторсырье свозиться туда уже не должно. А, значит, и мусорный ветер в сторону столицы Поморья, если все технологические нормы буду соблюдены, дуть уже не будет.

Егор Киселёв, Юрий Тимошин, Николай Карбанов, ТВ Центр.