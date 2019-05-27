Боярский напомнил о себе сексистским высказыванием

Елизавете Боярской не удалось впечатлить отца актерским талантом

Российский актер Михаил Боярский взбудоражил интернет-сообщество своим сексистским интервью на ютуб-канале "А поговорить?"

Артист со всей уверенностью заявил, что "женщина не способна на какие-то серьезные проявления, как мужчина" и в связи с этим его 33-летняя дочь Елизавета Боярская должна заниматься детьми, а не строить карьеру.

"Никакой ее ролью не горжусь. Что мне гордиться. Пускай сама разбирается со своей судьбой, профессией. Она получила то, что хотела. Я просто очень рад, что у нее двое детей", - рассказал Боярский.

Михаил Сергеевич не стал скрывать свои сексистские взгляды, но подчеркнул, что никого не собирается убеждать в своей правоте.

Тем не менее пользователи социальных сетей, а в особенности – феминистки, не оценили столь резкие высказывания актера. Также в полемику включились телеведущая Ксения Бородина, актриса и бывший депутат Мария Кожевникова. Они начали вспоминать великих жещних, навсегда изменивших историю - Цветаеву, Ахматову, Агата Кристи, Тэффи, Марию Склодовскую-Кюри, Софью Ковалевскую, Жанну Д Арк, Индира Ганди, а также тех, кто сейчас ее меняет - Валентину Терешкову, Валентину Матвиенко, Ангелу Меркель и других.