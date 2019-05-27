ФСБ предотвратила теракт в Астраханской области

Радикал планирован нападение на силовиков в городе Харабали
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в городе Харабали Астраханской области. Сторонник радикального ислама планировал нападение на силовиков.
В настоящее время мужчина арестован, сообщил в понедельник "Интерфаксу" информированный источник. Возбуждено уголовное дело.
Как позже уточнили в следственном управлении СКР, данный теракт предотвратили еще два месяца назад. В спецоперации принимали участие сотрудники СКР и ФСБ.
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