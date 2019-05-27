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ФСБ предотвратила теракт в Астраханской области

23:02
  • понедельник
  • 27 мая 2019

Радикал планирован нападение на силовиков в городе Харабали

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в городе Харабали Астраханской области. Сторонник радикального ислама планировал нападение на силовиков.

В настоящее время мужчина арестован, сообщил в понедельник "Интерфаксу" информированный источник. Возбуждено уголовное дело.

Как позже уточнили в следственном управлении СКР, данный теракт предотвратили еще два месяца назад. В спецоперации принимали участие сотрудники СКР и ФСБ.

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