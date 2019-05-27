ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Салтыкова показала изуродованное собакой лицо

22:45
  • понедельник
  • 27 мая 2019

Певица опубликовала фото до и после операции

Певица Алиса Салтыкова, дочь знаменитой российской певицы Ирины Салтыковой, рассказала о пережитом кошмаре. По словам девушки, полгода назад собака изуродовала ей лицо, в частности разорвала нижнюю и верхнюю губу, и погрызла руку.

"Моя мамочка присутствовала при этом ужасе, но сделать ничего не могла", - поделилась подробностями жуткой истории Алиса в Instagram.

Салтыкова также сопроводила пост фотографиями, которые были сделаны до и после операции. Артистка рассказала, что была вынуждена прибегнуть к помощи пластического хирурга после нападения животного, пишет KP.RU ("Комсомолка").

 

"В жуткой панике она (мать Алисы Ирина Салтыкова - прим. ред.) отвезла меня в клинику. К нашему везению, там дежурил пластический хирург. Шили меня более часа", - поведала Алиса.

По ее словам, реабилитация прошла успешно, однако вскоре произошла деформация верхней губы, и девушке пришлось повторно лечь под скальпель. "Я не верю своему счастью! Как будто этого страшного случая и не было!" – поделилась результатами певица.

31-летняя дочь Ирины и Виктора Салтыковых живет в Лондоне. Она закончила вуз в британской столице и в настоящий момент строит там карьеру певицы. Артистка предпочла эстраде рок-сцену.

Видео: выступление Алисы Салтыковой на концерте

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Ирина Салтыкова с дочерью Алисой
Ирина Салтыкова с дочерью Алисой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.