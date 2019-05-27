Салтыкова показала изуродованное собакой лицо

Певица опубликовала фото до и после операции
Певица Алиса Салтыкова, дочь знаменитой российской певицы Ирины Салтыковой, рассказала о пережитом кошмаре. По словам девушки, полгода назад собака изуродовала ей лицо, в частности разорвала нижнюю и верхнюю губу, и погрызла руку.
"Моя мамочка присутствовала при этом ужасе, но сделать ничего не могла", - поделилась подробностями жуткой истории Алиса в Instagram.
Салтыкова также сопроводила пост фотографиями, которые были сделаны до и после операции. Артистка рассказала, что была вынуждена прибегнуть к помощи пластического хирурга после нападения животного, пишет KP.RU ("Комсомолка").
"В жуткой панике она (мать Алисы Ирина Салтыкова - прим. ред.) отвезла меня в клинику. К нашему везению, там дежурил пластический хирург. Шили меня более часа", - поведала Алиса.
По ее словам, реабилитация прошла успешно, однако вскоре произошла деформация верхней губы, и девушке пришлось повторно лечь под скальпель. "Я не верю своему счастью! Как будто этого страшного случая и не было!" – поделилась результатами певица.
31-летняя дочь Ирины и Виктора Салтыковых живет в Лондоне. Она закончила вуз в британской столице и в настоящий момент строит там карьеру певицы. Артистка предпочла эстраде рок-сцену.
Видео: выступление Алисы Салтыковой на концерте
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