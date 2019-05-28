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Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

08:31
  • вторник
  • 28 мая 2019

Во вторник в честь Дня пограничника в столице будет дан салют

Россия отмечает День пограничника. Служба была организована 101 год назад. С профессиональным праздником военнослужащих и ветеранов поздравил Владимир Путин. Президент отметил их особые личные качества, а также определил задачи, стоящие сегодня перед пограничной службой страны, передает "ТВ Центр".

"Сегодня к пограничной службе предъявляются особые требования. Границы России самые протяженные в мире. И ваша задача - надежно охранять их по всему периметру. Нужно жестко пресекать попытки проникновения на нашу территорию международных террористов и контрабандистов, транснациональных преступных групп, выявлять и ликвидировать каналы наркотрафика и незаконной миграции", - отметил Путин.

Сейчас 36 управлений Погранслужбы ФСБ контролируют более 60 тысяч километров государственной границы России. И сегодня они на боевом посту. "Зеленые фуражки" считаются элитой. В праздник по традиции они собираются на памятные церемонии и возлагают цветы к монументам. А затем встречаются в парках. В Москве это Сокольники, Парк Горького и ВДНХ.

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