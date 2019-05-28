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В Японии мужчина набросился с ножом на школьниц

08:42
  • вторник
  • 28 мая 2019

Есть погибшие

До двух увеличилось число жертв нападения в японском Кавасаки. Еще пять человек находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Неизвестный с ножом атаковал  детей на остановке, когда они ждали школьного автобуса.  Ранения получили 18 человек, 16 из них - ученицы первого класса и двое взрослых - мужчина и женщина, передает "Газета.Ru".

Ранее стало известно о гибели одной из девочек. Полиции удалось задержать преступника. Но он успел ранить себя и умер, не приходя в сознание. Его мотивы пока неизвестны, ведется следствие. На месте происшествия правоохранители обнаружили два ножа. После атаки занятия в школе, где учились пострадавшие, отменили, а во всех учебных заведениях страны были усилены меры безопасности.

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