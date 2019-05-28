В Восточной Гуте восстановили школу

В пострадавшем от боевых действий пригороде Дамаска восстановили учебное заведение

В сирийской Восточной Гуте после ремонта открылась начальная школа. Во время боевых действий здание было разрушено террористами. Они использовали его как укрепрайон, сообщает "ТВ Центр".

Пока эта школа - одна из немногих в пригороде Дамаска, где начато обучение детей. Уроки идут в две смены. В некоторых классах занимаются по 45 человек. Ожидается, что скоро нагрузка на учителей станет меньше, в новом учебном году в Восточной Гуте откроются ещё несколько школ. А для тех, кто во время войны не мог получать знания, создана специальная ускоренная программа обучения.