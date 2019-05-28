ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Восточной Гуте восстановили школу

08:51
  • вторник
  • 28 мая 2019

В пострадавшем от боевых действий пригороде Дамаска восстановили учебное заведение

В сирийской Восточной Гуте после ремонта открылась начальная школа. Во время боевых действий здание было разрушено террористами. Они использовали его как укрепрайон, сообщает "ТВ Центр".

Пока эта школа - одна из немногих в пригороде Дамаска, где начато обучение детей. Уроки идут в две смены. В некоторых классах занимаются по 45 человек. Ожидается, что скоро нагрузка на учителей станет меньше, в новом учебном году в Восточной Гуте откроются  ещё несколько школ. А для тех, кто во время войны не мог получать знания, создана специальная ускоренная программа обучения.

Главное сегодня
Сирийская школа
Сирийская школа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.