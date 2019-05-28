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Что ждет Европу после выборов

09:16
  • вторник
  • 28 мая 2019

Ситуацию в Европе обсудили в программе "События. 25-й час"

Чем Себастьян Курц не угодил австрийским законодателям? Изменится ли политика Европарламента после выборов? И можно ли по итогам голосования говорить о радикализации настроений в Старом Свете?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

"В какой-то степени Курц сам спровоцировал вотум недоверия. На прошедших выборах в Европарламент его партия выступила очень удачно. По последним опросам, они могут рассчитывать на 35-38%. Поэтому он считает, что пришло время использовать этот политический момент, чтобы усилить свои личные позиции и позиции партии", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО
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