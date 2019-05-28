Хоккеист сборной России попал в скандал из-за видео с белым порошком

"Вашингтон" собирает факты о произошедшем

Скандал разгорелся в интернете после появления видеозаписи на которой хоккеист сборной России Евгений Кузнецов разговаривает по телефону в номере отеля. Перед ним на столе лежит белый порошок.

В связи с этим расследование начал клуб, за который выступает нападающий – "Вашингтон Кэпиталз". Сейчас там собирают факты и пока не готовы давать более обширные комментарии, отметила в Twitter журналистка Изабель Хуршудян. Она сослалась на представителя "Вашингтона".

Ситуацию прокомментировали и в НХЛ. Заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли заявил, что она пока не определилась с тем, следует ли проводить расследование по этому поводу.

Сам Кузнецов также отреагировал на произошедшее. "Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим", - отметил игрок в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

По его словам, он в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу. Хоккеист добавил, что этому видео уже год. На кадрах показано то, что происходило летом 2018 года в Лас-Вегасе, когда его команда выиграла Кубок Стэнли. Он просто зашел к знакомым в номер. Как только он увидел, что "там у них происходит", незнакомых женщин, "непонятные вещества на столе", то позвонил другу и ушел.

"Жалко, что кто-то решил словить хайп только сейчас – на поражении сборной. Скрывать мне нечего, пусть это останется на совести того, кто разместил это видео", - подчеркнул Кузнецов.

Эксперты называли сборную России главным фаворитом чемпионата мира в Словакии. В ее составе выступали много звезд, приехавших из НХЛ. Однако в полуфинале россияне уступили команде Финляндии со счетом 0:1. Сами финны затем обыграли в финале Канаду со счетом 3:1 и стали чемпионами мира.

В игре за третье место наша команда не смогла обыграть Чехию в основное время и в овертайме – 2:2. Тем не менее, в серии буллитов сборная России оказалась лучше и выиграла бронзовые медали. Однако болельщики в соцсетях все равно называют третье место провалом для такой звездной команды.

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