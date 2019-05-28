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В России изобрели революционный препарат от рака

08:50
  • вторник
  • 28 мая 2019

О его уникальности рассказали в Министерстве здравоохранения

В России в ближайшее время появится препарат для лечения меланомы, он уже прошел клинические исследования. Об этом рассказала глава Минздрава России Вероника Скворцова.

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"Он работает при меланоме с метастазами, при определенных формах рака легкого с метастазами. При определенных видах рака почки тоже убирает метастазы. Конечно, это не решение всех проблем", - отметила она, добавив, что препарат "работает даже тогда, когда процесс уже запущен".

По словам министра, выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях позволяет существенно улучшить прогноз выздоровления пациента, пишут "Известия".

В апреле стало известно, что антибиотик клофазимин может бороться с раком груди. Также международная группа ученых установила, что активный компонент перца чили – капсаицин – может подавлять рост аденокарциномы (самый распространенный тип рака легких) и препятствовать развитию метастазов.

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