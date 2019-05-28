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Папа года: не выпускающий из рук дочку Брэдли Купер умилил народ

09:14
  • вторник
  • 28 мая 2019

Актер и модель налаживают отношения после скандала

Брэдли Купер и Ирина Шейк вместе, несмотря на слухи об измене актера. Звезда Голливуда второй раз за два дня замечен с возлюбленной и их дочкой Леей.
История любви Брэдли Купера и Ирины Шейк. Фото

Возвращающихся из магазина Брэдли и Ирину застали папарацци. Судя по фото, которые размещены в Сети, Купер всеми силами изображает семейную идиллию. Актер не выпускал из рук красавицу-дочку.

Малышка на прогулке была одета в темно-синее пальто, полосатый топ и хлопковые леггинсы, которые  скручены до колен. Брэдли выбрал для похода по магазинам толстовку в тон пальто дочери.

Ирина же была в черном, а ее волосы уложены в пучок. Модель пыталась скрыть лицо за огромными солнцезащитными очками в черной оправе, пишет DailyMail. Выглядела Шейк угрюмой.

Поклонники пары отметили, что Купер может завоевать звание "папа года", ведь мало кто из его коллег так много времени уделяет своим наследникам. "Какая красивая семья", "Купер лучший в мире отец", "Милота", "Как же Лее повезло с папой", - написали на одной из фан-страничек обожатели пары.

Днем ранее актера и модель заметили в парке. Они гуляли с малышкой Леей. Фото прогулки также оказалось в соцсетях.

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