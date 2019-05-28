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В России изменились правила обязательного медстрахования

08:57
  • вторник
  • 28 мая 2019

Поликлиники обяжут за следующие два года провести диспансеризацию

Новые правила обязательного медицинского страхования вступили в силу в России. Теперь в стране будет усилено профилактическое направление в работе поликлиник.

Лечебные учреждения обяжут за следующие два года провести диспансеризацию, а также профилактический осмотр всех жителей страны. После этого для каждого россиянина определят группу здоровья.

Если у человека будет обнаружено хроническое заболевание, из-за которого он нуждается в постоянном контроле врача, то его поместят под диспансерное наблюдение. Для людей такой категории медобследование будет проходить дважды в год, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на приказ Минздрава.

А еще страховые компании обязаны будут реагировать на поступающие жалобы и обращения граждан.

Ранее стало известно, что в России могут ввести дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации. Данный вопрос прорабатывает Министерство труда совместно с заинтересованными ведомствами, а также социальными партнерами по поручению правительства. Право на дополнительный отпускной день получат только работники в возрасте от 40 лет.

С 6 мая в силу вступил обновленный порядок проведения диспансеризации и профилактических медосмотров, который был утвержден приказом Министерства здравоохранения России. Согласно документу диспансеризацию россиянам 40 лет и старше рекомендуется проходить не раз в три года, а каждый год.

Также согласно новому порядку, россияне с 18 лет могут раз в год пройти профилактический медицинский осмотр. До этого у них было право делать это раз в два года. Кроме того, они могут раз в три года проходить диспансеризацию, в том числе, прицельные онкоксрининги для разных возрастов.

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