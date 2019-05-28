В России запретят доступ к детским пляжам

Будет увеличено и число огороженных заборами мест для купания

Посторонние не смогут приходить на пляжи детских лагерей. Соответствующие поправки в Водный кодекс разрабатывают чиновники Минпросвещения и Минприроды.

В случае принятия поправки безопасность детей будет повышена. При этом будет увеличено и число огороженных заборами пляжей, считают эксперты.

Сейчас каждый гражданин бесплатно имеет право на доступ к водоему и береговой линии (20 метров от воды). Его право гарантирует Водный кодекс, пишет газета "Известия".

Однако председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец отметила, что на общественном пляже дети могут оказаться жертвами злоумышленников. Вожатым же гораздо сложнее уследить за ребятами в толпе. Это означает, что пляжи детских лагерей необходимо огородить.

При этом из-за появления новых заборов могут найтись желающие незаконно оформить виллу или отель как детский лагерь. Это позволит обойти правило о свободном доступе к морям, рекам и озерам.

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