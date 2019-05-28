ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России запретят доступ к детским пляжам

09:21
  • вторник
  • 28 мая 2019

Будет увеличено и число огороженных заборами мест для купания

Посторонние не смогут приходить на пляжи детских лагерей. Соответствующие поправки в Водный кодекс разрабатывают чиновники Минпросвещения и Минприроды.

В случае принятия поправки безопасность детей будет повышена. При этом будет увеличено и число огороженных заборами пляжей, считают эксперты.

Сейчас каждый гражданин бесплатно имеет право на доступ к водоему и береговой линии (20 метров от воды). Его право гарантирует Водный кодекс, пишет газета "Известия".

Однако председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец отметила, что на общественном пляже дети могут оказаться жертвами злоумышленников. Вожатым же гораздо сложнее уследить за ребятами в толпе. Это означает, что пляжи детских лагерей необходимо огородить.

При этом из-за появления новых заборов могут найтись желающие незаконно оформить виллу или отель как детский лагерь. Это позволит обойти правило о свободном доступе к морям, рекам и озерам.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: "Желтый батискаф" открыл туристический сезон в Крыму

 

Главное сегодня
Детский пляж
Детский пляж
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.