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Россияне стали экономить на еде и путешествиях

10:06
  • вторник
  • 28 мая 2019

Граждан спросили, на каких статьях расходов они экономили в течение последнего года

Почти четверть (24%) россиян, опрошенных исследовательским холдингом "Ромир", признались, что экономят на продуктах питания. Годом ранее эта доля составляла 17%. При этом почти 30% респондентов отказывают себе в путешествиях.

"Третье место по масштабам экономии занимают расходы на одежду и обувь: если в 2018 году доля экономящих на них граждан составляла 9%, то по итогам опроса текущего года — 23%", - пишет РИА Новости со ссылкой на данные "Ромира".

В феврале этого года сообщалось, что траты россиян на продукты и еду в общепите выросли на 8-11 процентов по сравнению с декабрем 2018 года. При этом средний чек в супермаркетах увеличился до 750 рублей. Рост цен эксперты связали с инфляцией и повышением НДС.

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