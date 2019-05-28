Как выбрать самое лучшее мороженое

Рассказали эксперты Роскачества

В Роскачестве рассказали, на что обращать внимание при покупке мороженого. Так, при выборе продукта нужно обращать внимание на этикетку. Согласно ГОСТу, в основу мороженого закладываются молоко или сливки, натуральные ароматизаторы, а также стабилизаторы, сливочное масло и яйца. Причем, молока в мороженом должно быть более 40%. А вот наличие пальмового масла говорит о том, что продукт молокосодержащий и должен стоить дешевле.

Эксперты отмечают, что выбрать мороженое без стабилизаторов не удастся, так как они помогают ему держать форму. Потребителю важно знать, что для здоровья безопасны эти стабилизаторы и загустители: альгинат натрия (Е401), каррагинан и его натриевая, калиевая и аммонийная соли, включая фурцеллеран (Е407), камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), целлюлоза (Е460), карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль (Е466), крахмал окисленный (Е1404), эфир крахмала и натриевой соли октенил-янтарной кислоты (Е1450), желатин, агароид и казеинат натрия.

В случае, если покупатель не хочет видеть в продукте наличие Е-добавок, то ему следует обратить внимание на натуральные компоненты, такие как агар-агар или желатин, передает ТАСС.

Кроме того, наименование мороженого зависит от его жирности. В молочном мороженом она не превышает 7,5%, в сливочном варьируется от 8 до 11,5%, а в пломбире может достигать 20%.

А еще при выборе продукта покупателю следует обратить внимание на его внешний вид. Дело в том, что у качественного мороженого равномерный цвет. Специалисты утверждают, что чем выше процент жирности, тем желтее цвет.

Если товар некачественный, то его можно узнать по белому налету на шоколадной глазури, которая не должна отваливаться. Также мороженое может быть покрыто кристалликами льда, а значит, оно прошло повторную заморозку. Вкус такого продукта уже испорчен. Если мороженое деформировано, то это означает нарушение режима хранения или исход срока годности.

Ранее специалисты из Роскачества провели проверку глазированных сырков 29 компаний. Они проверили продукцию на содержание загустителей, стабилизаторов, консервантов, антибиотиков, а также микроорганизмов. Кроме того, их оценили по вкусу, запаху, цвету и качеству глазури. В итоге ни одну торговую марку "Знаком качества" эксперты не удостоили.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"