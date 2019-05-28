Выяснились жуткие подробности предсмертных страданий Полищук

Мать актрисы не может забыть лица умирающей дочери

Ольга Полищук, мать знаменитой актрисы, рассказала о последних минутах жизни дочери, которая умерла в ноябре 2006 года от саркомы позвоночника.

Ольга Полищук сообщила, что незадолго до смерти актриса выглядела изможденной, ее лицо приобрело желтоватый оттенок. Любовь Полищук постоянно жаловалась на боли в спине.

"Резали ее, резали, шурупы прикручивали, - рассказала Ольга Полищук о попытках врачей помочь ее дочери. - Вдруг хуже ей стало, отправили в Израиль. А там у нее признали саркому. Когда я приехала, она стриженая была, худющая. Капельница стоит, вливают ей... Лежала, вдруг стала хрипеть, хрипеть... Мы к ней сели, вздохнула - и все, нет Любы".

Сейчас пенсионерка живет в Омске, где за ней ухаживает ее вторая дочь Валентина Линд. Недавно Ольга Полищук перенесла операцию на глаза. У нее сильно болит нога, но она старается не унывать. "Она почти не плачет, со мной веселая", - сообщила Линд в передаче "Пусть говорят".

Напомним, что проблемы со спиной у Любови Полищук начались после автомобильной аварии в 2000 году. С тех пор она появлялась на сцене в ортопедическом кресле. Несмотря на боли в спине, актриса до последних своих дней снималась в сериале "Моя прекрасная няня".

Народная артистка Российской Федерации сыграла в 92 фильмах, среди них "Двенадцать стульев", "Тот самый Мюнхгаузен", "Интердевочка" и "Ширли-мырли".