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Выяснились жуткие подробности предсмертных страданий Полищук

10:19
  • вторник
  • 28 мая 2019

Мать актрисы не может забыть лица умирающей дочери

Ольга Полищук, мать знаменитой актрисы, рассказала о последних минутах жизни дочери, которая умерла в ноябре 2006 года от саркомы позвоночника. 
Сраженная раком Полищук не могла стоять на съемках

Ольга Полищук сообщила, что незадолго до смерти актриса выглядела изможденной, ее лицо приобрело желтоватый оттенок. Любовь Полищук постоянно жаловалась на боли в спине. 

"Резали ее, резали, шурупы прикручивали, - рассказала Ольга Полищук о попытках врачей помочь ее дочери. - Вдруг хуже ей стало, отправили в Израиль. А там у нее признали саркому. Когда я приехала, она стриженая была, худющая. Капельница стоит, вливают ей... Лежала, вдруг стала хрипеть, хрипеть... Мы к ней сели, вздохнула - и все, нет Любы". 

Сейчас пенсионерка живет в Омске, где за ней ухаживает ее вторая дочь Валентина Линд. Недавно Ольга Полищук перенесла операцию на глаза. У нее сильно болит нога, но она старается не унывать. "Она почти не плачет, со мной веселая", - сообщила Линд в передаче "Пусть говорят"

Напомним, что проблемы со спиной у Любови Полищук начались после автомобильной аварии в 2000 году. С тех пор она появлялась на сцене в ортопедическом кресле. Несмотря на боли в спине, актриса до последних своих дней снималась в сериале "Моя прекрасная няня". 

Народная артистка Российской Федерации сыграла в 92 фильмах, среди них "Двенадцать стульев", "Тот самый Мюнхгаузен", "Интердевочка" и "Ширли-мырли". 

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