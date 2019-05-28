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"Я хотела ребенка": Энистон призналась, что Питт запретил ей рожать

10:32
  • вторник
  • 28 мая 2019

Дженнифер все еще надеется стать матерью

Дженнифер Энистон долгое время страдает от нападок СМИ. Актрисе приписывают нежелание иметь детей, якобы Джен предпочла наследникам карьеру. Это, по слухам, и стало причиной ее развода с Брэдом Питтом.

Энистон устала от критики и решила раскрыть истинную причину, почему у нее нет детей. В интервью Vanity Fair, Дженнифер сообщила, что Брэд был не готов стать отцом. Он не хотел ребенка.

"Мужчину, который разводится, никогда не обвинят в выборе карьеры, а не детей. Я никогда в жизни не говорила, что не хочу иметь детей", - заявила Энистон.

Звезда Голливуда призналась, что все еще мечтает о детях. "Я всегда хотела ребенка, и я бы никогда не отказалась от этого опыта ради карьеры. Я хочу быть матерью", - сказала актриса, добавив, что ей обидно, что Питт подпитывал несуразные слухи.

Подтвердил высказывания Дженнифер ее общий друг с Брэдом. Мужчина, пожелавший остаться неназванным, возложил всю вину за развод и последующие страдания Энистон на Питта. "Рождение ребенка не было его приоритетом никогда", - отметил инсайдер.

Напомним, Брэд Питт и Дженнифер Энистон развелись в 2005 году после четырех лет совместной жизни. Актер изменил супруге с Анджелиной Джоли во время съемок фильма "Мистер и миссис Смит".

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