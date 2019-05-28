"Я хотела ребенка": Энистон призналась, что Питт запретил ей рожать

Дженнифер все еще надеется стать матерью

Дженнифер Энистон долгое время страдает от нападок СМИ. Актрисе приписывают нежелание иметь детей, якобы Джен предпочла наследникам карьеру. Это, по слухам, и стало причиной ее развода с Брэдом Питтом.

Энистон устала от критики и решила раскрыть истинную причину, почему у нее нет детей. В интервью Vanity Fair, Дженнифер сообщила, что Брэд был не готов стать отцом. Он не хотел ребенка.

"Мужчину, который разводится, никогда не обвинят в выборе карьеры, а не детей. Я никогда в жизни не говорила, что не хочу иметь детей", - заявила Энистон.

Звезда Голливуда призналась, что все еще мечтает о детях. "Я всегда хотела ребенка, и я бы никогда не отказалась от этого опыта ради карьеры. Я хочу быть матерью", - сказала актриса, добавив, что ей обидно, что Питт подпитывал несуразные слухи.

Подтвердил высказывания Дженнифер ее общий друг с Брэдом. Мужчина, пожелавший остаться неназванным, возложил всю вину за развод и последующие страдания Энистон на Питта. "Рождение ребенка не было его приоритетом никогда", - отметил инсайдер.

Напомним, Брэд Питт и Дженнифер Энистон развелись в 2005 году после четырех лет совместной жизни. Актер изменил супруге с Анджелиной Джоли во время съемок фильма "Мистер и миссис Смит".