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Приехавшему на передовую в Донбасс Зеленскому досталось за "кастрюлю" на голове

10:50
  • вторник
  • 28 мая 2019

Внешний вид президента довел пользователей Сети до истерики

В интернете обсуждают поездку президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс. Фото его визита появились в Сети, в том числе, на странице администрации главы государства в Facebook.

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Пользователи взялись живо обсуждать поступок Зеленского. Кто-то похвалил его за то, что на передовой он не стал строить из себя альфа-самца как это делал его предшественник Петр Порошенко. Другие отметили, что "в каске и броннике" Зеленский выглядит, гораздо лучше, чем экс-президент.

Однако нашлись и те, кого внешний вид нынешнего лидера позабавил. Так, некоторые комментаторы обратили внимание на большой шлем на голове политика. "Вот и кастрюля на голове у Вовы. Чтобы не напекло. Вот и славно", - пошутил один пользователь. Еще один отметил, что Зеленский был в "такой незаметный для "противника" голубой рубашке. Нашлись и те, кто счел фотографии постановочными.

Во времена Евромайдана некоторые митингующие выходили на улицы с кастрюлями на голове. Так они выступали против принятого правительством экс-президента Украины Виктора Януковича закона. В нем был пункт о запрете носить защиту и каски на митингах.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский впервые приехал в Донбасс в качестве главы государства. Он позиции военнослужащих в станице Луганской и Счастье. При этом глава государства остался недоволен условиями содержания военных.

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