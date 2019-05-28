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В России ветер вырвал с корнем деревья и повалил кран (видео)

11:51
  • вторник
  • 28 мая 2019

Непогода бушевала на всей территории Приморья

Поваленные деревья, повреждённые автомобили и оборванные линии электропередачи. Непогода обрушилась сразу на несколько российских регионов. В Перми порывами ветра повалило строительный кран. Частично разрушен жилой дом и несколько построек. Травмы получила крановщица, которая в момент падения находилась в кабине. А в Приморье - мощный циклон. Во Владивостоке ливневые потоки подмыли опоры бетонного ограждения, и оно рухнуло на припаркованные машины.

Подробности - в репортаже Ольги Скрипниковой.

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