В России ветер вырвал с корнем деревья и повалил кран (видео)

Непогода бушевала на всей территории Приморья

Поваленные деревья, повреждённые автомобили и оборванные линии электропередачи. Непогода обрушилась сразу на несколько российских регионов. В Перми порывами ветра повалило строительный кран. Частично разрушен жилой дом и несколько построек. Травмы получила крановщица, которая в момент падения находилась в кабине. А в Приморье - мощный циклон. Во Владивостоке ливневые потоки подмыли опоры бетонного ограждения, и оно рухнуло на припаркованные машины.

Подробности - в репортаже Ольги Скрипниковой.