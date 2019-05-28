Крымский рубеж: пограничники рассказали о службе на полуострове

Контроль рубежей страны не прекращается никогда

28 мая в России отмечают день пограничника. Ровно 101 год назад был утверждён декрет об учреждении службы, отвечающей за охрану наших рубежей. С профессиональным праздником личный состав и ветеранов поздравил Владимир Путин. Президент указал на особую важность их работы по защите самых протяжённой в мире границы. Праздник отмечают и в Крыму, где всего за 5 лет удалось создать современную систему охраны рубежей - не только на суше, но и в акватории.

Кречет и Коршун впервые заступают на боевое дежурство. Таким "птичкам" даже 6-бальный шторм не помеха. Обнаружено судно - нарушитель государственной границы. На запросы не реагирует. Тревога учебная. Вместо нарушителя – мишень – по ней открывают прицельный огонь, передает "ТВ Центр".

В России всего три таких корабля. Это усовершенствованная версия катера серии "Ламантин". Изменена форма, увеличена скорость хода, улучшена манёвренность и мореходность.

После модернизации корабли этой серии стали более функциональными. За счёт экономичного расходы топлива команда теперь может до 20 дней патрулировать государственную границу, а в случае необходимости оказать помощь терпящему бедствие судну: потушить пожар или взять его на буксир.

Зона ответственности крымских пограничников – это почти 600 километров в акватории Черного и Азовского морей, и более сотни километров на севере полуострова, где Россию от Украины отделяют мелководные озера и небольшие сухопутные участки. Корабль здесь не пройдет, только катер на воздушной подушке.

Крымский рубеж – самый молодой пограничный участок страны и самый технологичный. Здесь каждый метр под наблюдением. На стене установлены сейсмо- и вибродатчики, камеры ночного видения и тепловизоры. А по узкой нейтральной полосе передвигаются патрули на квадроциклах и вездеходах.

Пограничный наряд в трехминутной готовности. Нужно только оружие получить. В каждом отряде – кинолог. На службе – бельгийские и немецкие овчарки. Собак сразу приучают работать в суровых условиях.

На автомобильных пунктах пропуска у четвероногих - другая специфика. Ищут оружие, боеприпасы и наркотики. Но здесь чаще пытаются провезти сало и колбасу. Особенно во время курортного сезона. Турпоток украинцев постоянно растет.

"С начала года в пункте пропуска Армянск было пропущено около 400 тысяч лиц, около 400 тысяч транспорта заграничного следования, что на 20 процентов превышает пассажиропоток за прошлый год", - сообщил сотрудник пограничного управления ФСБ России по республике Крым Андрей Назаров.

А вот количество инцидентов постепенно уменьшается. Среди запрещенных предметов по большей части холодное оружие и охотничьи боеприпасы. Пересечь границу по поддельным документам в среднем пытаются не чаще чем два раза в месяц. Наибольшую опасность по-прежнему представляют украинские националисты. Но крымские пограничники готовы пресечь любую провокацию.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Азовское море.