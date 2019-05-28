Кто такой Себастьян Курц и почему Австрия ополчилась на 32-летнего канцлера

В истории страны это первый случай с 1945-го года, когда депутаты сместили канцлера

Во вторник президент Австрии Александер ван дер Беллен отправит в отставку правительство Себастьяна Курца и назначит временно исполняющего обязанности канцлера. Вотум недоверия правительству вынесли накануне после громкого политического скандала.

Сосредоточенный взгляд, кивок соратникам. Решение о вотуме недоверия канцлер слушает внимательно и спокойно. Хотя это происходит впервые в послевоенной истории Австрии. Самый молодой в мире глава правительства 32-летний Себастьян Курц находился на своём посту всего 525 дней. Решение не стало для него неожиданным, передает "ТВ Центр".

Отправлять в отставку действующего канцлера австрийцам, и правда, нелогично. Его рейтинг гораздо выше, чем у всех его политических оппонентов, а консервативная "Народная партия" днём ранее одержала верх на выборах в Европарламент. Политологи уверены: европейский истэблишмент не смог простить Курцу созданной им коалиции с правыми.

В том же 2017-м противники неугодной для Европы коалиции и подготовили для неё главную ловушку, в которую угодил тогда ещё будущий вице-канцлер Ханц Кристиан Штрахе - союзник Курца и лидер фракции правой "Партии свободы". Речь о нашумевшем видео с якобы русской племянницей олигарха. Опубликованное две недели назад, оно стоило Штрахе карьеры политика и вызвало небывалый в Австрии политический кризис.

Особе возмущение вызвало не то, что Штрахе распивает спиртные напитки с привлекательной дамой, а то, что сулит ей госконтракты взамен на поддержку его предвыборной кампании. Позже выяснилось - женщина на самом деле гражданка Латвии, а весь разговор подстроен и снят на скрытую камеру. Даже прокуратура Австрии, проверив компромат, не нашла поводов для уголовного преследования вице-канцлера. Но соперники Курца не упустили шанс - и бомба замедленного действия сработала под его креслом.

Ещё за несколько до вынесения вотума недоверия австрийская жёлтая пресса уже вовсю обсуждала кандидатов на ещё не освободившееся место канцлера. В кулуарах называли имена и бывшего комиссара ЕС по сельскому хозяйству Франца Фишлера и экс-председателя австрийского конституционного суда Герхарда Хольцингера. Президент Ван Дер Беллен заявил, что во вторник отправит в отставку правительство Курца и назначит временно исполняющим обязанности канцлера министра финансов и действующего вице-канцлера Хартвига Лёгера.

Впрочем, Себастьян Курц дал понять теперь уже бывшим коллегам, что прощается ненадолго. Свои надежды на возвращение он связывает с мнением избирателей и грядущими уже в сентябре выборами в парламент.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".