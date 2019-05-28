Передел власти: на Украине пытаются сорвать досрочные выборы в Раду

Зеленский впервые в качестве главы государства посетил подконтрольные Киеву территории Донбасса

Передел власти на Украине и новые попытки удержать свои места в Раде. Депутаты отчаянно пытаются сорвать досрочные выборы, в том время как команда Зеленского начала искать новые кадры для реформирования страны.

В рубашке, каске и бронежилете, который вместил бы добрый десяток автоматных магазинов и гранат. В такой униформе Владимир Зеленский появился на подконтрольной Киеву территории Луганской области. Его предшественник обычно посещал войска в армейском камуфляже, изготовленном по западным образцам. В сопровождении усиленной охраны новый президент побывал в станицах Луганская и Счастье в 400 метрах от линии соприкосновения, осмотрел позиции и быт солдат. После чего заявил, что условия для них должны быть "нормальными", передает "ТВ Центр".

Известно, что было еще совещание с офицерами. Больше никаких подробностей. В инаугурационной речи Зеленский заявил, что достижение мира в Донбассе - его первоочередная задача и для этого он готов "пойти на все". Считать ли визит в зону так называемой АТО первым шагом, пока неясно. Во всяком случае, другие "первые шаги" президент Украины делал более уверенно. Например, первым же указом распустил Верховную Раду. Изживший себя парламент теперь всеми силами цепляется за возможности продлить полномочия. Депутаты отклонили новый закон о тендерах, а без него невозможен заказ избирательных бюллетеней. А теперь обратились в Конституционный суд, требуя признать свой роспуск незаконным. Но в Раде давно нет ни коалиции, ни единства мнений.

"Не нужно иметь специального юридического образования, чтобы открыть конституцию и посмотреть: при каких условиях могут быть досрочно прекращены полномочия Верховной рады, которая за пять лет забрала у Украины столько жизней, счастья и денег, что она, наконец, должна за это ответить. И я не понимаю, с чем они пошли в Конституционный суд? С какими аргументами!" – отметила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Аргументы у каждого свои. Кто-то, как Юрий Луценко, например, снова намерен баллотироваться в депутаты, но до выборов хочет сохранить пост генпрокурора, хотя президент призвал и его уйти в отставку.

"Меня все спрашивают: почему все написали заявления, а ты нет. Во-первых, закон говорит, что я не должен ничего писать новому президенту, сохраняя все полномочия до выборов парламента. После чего я пойду в политику, где буду работать над продвижением своих идей по развитию страны", - сказал Луценко.

Напоследок фонтанирует идеями и украинское правительство. Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива. По ее словам, это снимет многие вопросы. Впрочем, для Москвы их и не было изначально. Украинские корабли просто должны соблюдать процедуру судоходства в российских территориальных водах. А не устраивать провокации.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".