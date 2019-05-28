В Москве обсудили проведение электронного голосования на выборах

Члены Общественной палаты города провели установочное заседание Комиссии по развитию гражданского общества

Вопросы проведения электронного голосования на предстоящих выборах в столичный парламент обсудили во вторник члены Общественной палаты города. Первое установочное заседание Комиссии по развитию гражданского общества прошло в Московском парламентском центре.

Участники заседания обсудили кандидатуры на должность председателя и заместителя специальной комиссии, а также обозначили основные направления работы на ближайшее время.