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Рудковскую поймали на подражании Пугачевой

10:40
  • вторник
  • 28 мая 2019

Звездная пара потратилась на мини-дворец

Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко построили на своей загородной территории новое здание, напоминающее замок Примадонны.
Яна Рудковская опубликовала фото операции Евгения Плющенко

Звездная пара преобразила свою территории в элитном поселке "Горки-10" в Одинцовском районе Подмосковья. "Да, мы построили новый дом с башенкой, - сказала Рудковская. - Но там сейчас никто не живет - он предназначен для гостей".   

Журналисты и интернет-пользователи обратили внимание на сходство "дома с башенкой" на замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь. Дворец Рудковской и Плющенко выглядит скромнее, но на фоне домишек соседей все равно кажется шикарным. Прошел слух, что пара построила новый дом, чтобы отдыхать друг от друга или вовсе разъехаться, сохранив при этом видимость брака ради шестилетнего сына.

Продюсер Димы Билана также сообщила, что парником, который недавно появился на их участке, занимается ее супруг. "Это Женя увлекается, он выращивает помидоры, огурцы, перец", - цитирует Рудковскую "Экспресс-газета"

Еще стало известно, что супруги поставили на месте спортивной площадки гаражи, а площадку вынесли за забор. По всей видимости, автопарк звездной пары неуклонно пополняется.  

Ранее Рудковская призналась, что у нее был роман с певцом Димой Биланом и что он кажется ей подходящим кандидатом на роль супруга.  

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