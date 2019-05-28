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В квартире Началовой нашли мистические артефакты

11:20
  • вторник
  • 28 мая 2019

Опубликован снимок из прихожей умершей певицы

Анна Исаева, пиар-директор Юлии Началовой, опубликовала фото из квартиры певицы и высказалась о сверхъестественных способностях, которые ей приписывают после смерти.
Семья избавляется от вещей умершей Началовой

28 мая Анна Исаева выложила у себя в Instagram снимок, на котором можно увидеть зеркало в прихожей Началовой, икону и руку от сглаза. По словам Исаевой, эти вещи характеризуют певицу как самого обыкновенного человека, не обладавшего сверхъестественными способностями и защищавшего свой дом от чужих глаз. 

Как рассказала пиар-директор, ей звонят журналисты и задают вопросы о святости и об особом даре Юлии Началовой. По данным СМИ, поклонники приносят на могилу артистки воду и крем, чтобы "зарядить" их чудодейственной силой.  

"Я прощаю журналистов за некорректные вопросы, - написала Исаева. - Святостью не торгуют, ее не назначают и не присваивают, как звание. Я понимаю простых людей, любивших Юлю. Они помнят, это главное. И выражают свое отношение, как умеют. Духовных семинарий не заканчивали, как обращаться с верой и памятью толком не осведомлены".

Она призвала уважать память певицы и выразила уверенность в том, что на Троекоровском кладбище, где похоронена артистка, не могут "твориться вакханалии". "Я думаю, что никто из людей, приходящих туда, не хочет зла, глупости и бесчинства", - заявила Исаева.   

Ранее бывшего гражданского мужа певицы Александра Фролова попросили отказаться от претензий на недвижимость Началовой и не судиться с ее родными. 

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта в результате острой сердечной недостаточности, которая наступила из-за отека легких и мозга. Ей было 38 лет.

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