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Появились фото подлодки США после столкновения с горой

11:27
  • вторник
  • 28 мая 2019

Ранения получило большинство членов экипажа

В интернете появились фотографии атомной подводной лодки ВМС США San Francisco. Они были сделаны после столкновения корабля с не нанесенной на карту подводной горой в Тихом океане. Эта авария произошла в январе 2015 года.

Подлодка столкнулась с горой в 364 милях к юго-востоку от острова Гуам на глубине 160 метров. В результате инцидента были разбиты носовые балластные цистерны. Многие члены экипажа получили ранения при аварии. Тем не менее, они все равно нашли в себе силы обеспечить положительную плавучесть корабля. Всего травмы получили 98 членов экипажа из 110-ти. На вторые сутки после столкновения скончался 24-летний помощник машиниста Джозеф Аллен. Он получил травму головы.

В результате San Francisco смог всплыть на поверхность и запросить помощь. Подлодку отбуксировали в док. Там помимо разрушения балластных цистерн были диагностированы серьезные повреждения сонара, передает "Российская Газета".

Тем не менее, конструкция была прочная. Корпус пробит не был. Именно это спасло американский экипаж. Также не пострадал и реакторный отсек. Лодка продолжила службу после ремонта.

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Подлодка USS San-Francisco
Подлодка USS San-Francisco
Подлодка USS San-Francisco
Подлодка USS San-Francisco
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