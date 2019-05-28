Собянин: на улице Остоженка высадят более 100 новых деревьев и кустарников

Она станет гораздо уютнее и удобнее для москвичей

В Москве на улице Остоженка высадят более 100 новых деревьев и кустарников, отметил мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте. Он напомнил, что в этом году основные работы по благоустройству идут за границами Садового кольца по программе "Мой район".

"В историческом центре мы планируем привести в порядок лишь несколько улиц, которые по разным причинам не вошли в планы работ прошлых лет. Одна из них – Остоженка", - подчеркнул он.

Собянин напомнил, что Пречистенка была благоустроена несколько лет назад, а на самой Остоженке недавно была завершена реставрация знаменитого Дома Муму, а также создан Тургеневский квартал.

В течение летних месяцев на Остоженке и в прилегающих к ней переулках сделают качественные тротуары, а также установят новые фонари.

Кроме того, в Мансуровском и Кропоткинским переулках будут обустроены парковочные карманы для машин и зоны отдыха со скамейками. "После благоустройства одной из главных точек притяжения на Остоженке станет обновленный сквер перед Московским государственным лингвистическим университетом", - отметил глава Москвы.

По его словам, еще один новый сквер будет разбит на месте парковки между Мансуровским и Еропкинским переулками. При этом благоустройство Остоженки не затронет ее транзитную функцию. И она станет гораздо уютнее и удобнее для местных жителей, а также всех москвичей, которые любят бывать на одной из самых известных улиц Москвы.

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