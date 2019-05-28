Лошадь укусила известную актрису за интимное место (видео)

Джессика Честейн испугалась не на шутку

Популярная американская актриса и продюсер Джессика Честейн во время прогулки оказалась участницей курьезного случая. Артистка увидела на улице лошадь и решила погладить животное.

Владелец лошади не возражал, однако никто не ожидал, что животное окажется чересчур "любвеобильным". Сначала оно пыталось прикоснуться губами в Честейн, а потом и вовсе укусило артистку за левую грудь.

Женщина громко воскликнула и отказалась гладить лошадь. Видео инцидента она опубликовала на своей странице в Instagram. "Не могу поверить, что я выжила", - подписала запись актриса.

Еще один подобный инцидент произошел в феврале этого года с известной фитнес-моделью. Во время фотосессии на пляже на девушку напали свиньи и покусали ее за мягкое место.