Кейт Миддлтон сделала заявление о своей беременности

Слухи об интересном положении герцогини появились еще в феврале

Поклонники королевской семьи с нетерпением ожидают новости о беременности Кейт Миддлтон, однако герцогиня Кембриджская систематически опровергает подобные слухи.

О возможной беременности герцогини заговорили в феврале, когда принц Уильям и Кейт Миддлтон побывали в Северной Ирландии. Там 37-летняя мать троих детей подозрительно долго сюсюкалась с пятимесячным малышом во время общения с народом.

Как напоминает Daily Express, после этого Кейт Миддлтон спросили, не ожидает ли она четвертого малыша. "Я думаю, что Уильям был бы немного обеспокоен", - шутливо ответила герцогиня.

Такой неоднозначный ответ оставил надежду на то, что в королевской семье снова может произойти пополнение. Однако 17 марта Миддлтон окончательно разбила все фантазии фанатов. Отмечая День святого Патрика, девушка выпила пива, чего бы она себе ни за что не позволила, находись она в интересном положении.

Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон планирует надеть тиару принцессы Дианы на банкет в честь официального визита Дональда и Меланьи Трамп в Великобританию. По слухам, на это украшение также претендовала Меган Маркл, жена принца Гарри.

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