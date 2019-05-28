Стали известны последние слова пилота перед крушением самолета с совладелицей S7

Новые данные о гибели Наталии Филевой

Обстоятельства гибели совладелицы авиакомпании S7 Наталии Филевой обрастает новыми подробностями. Так, опубликованы последние слова пилота разбившегося самолета Epic, в котором она находилась.

Согласно данным предварительного отчета о причинах катастрофы, представленных Немецким федеральным бюро расследований авиационных происшествий (BFU), сотрудники аэропорта близ города Эгельсбах в Германии давали рекомендации командиру бизнес-джета. Сам он запрашивал разрешение на посадку. Его последними словами были: "Могу я <…> выйти на траекторию?".

В ответ диспетчер дал разрешение и потребовал сделать левосторонний разворот. Дело в том, что лайнер заходил на взлетно-посадочную полосу по диагонали, пишет URA.RU.

При этом свидетели, находившиеся рядом с диспетчерской вышкой, рассказали, что в момент разворота угол крена самолета составил 30—45°. Он сделал "нырок" носом, вертикально ударился о землю и загорелся.

Бизнесджет Epic LT RA-2151G упал в немецком аэропорту Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) при заходе на посадку 31 марта. На борту находились пилот Андрей Дикун, Наталия Филева, а также ее отец Валерий Карачев.

Согласно предварительным данным, трагедия могла произойти из-за технической неисправности или потери управления. Немецкие авиадиспетчеры утверждали, что пилот не сообщал ни о каких внештатных ситуациях. Следственный комитет России по факту произошедшего возбудил уголовное дело.