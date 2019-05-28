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В Косове задержали россиянина

12:09
  • вторник
  • 28 мая 2019

Это сотрудник Миссии ООН

В Косове полицейские задержали гражданина России. Он является сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в непризнанной республике.
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Как рассказал президент Сербии Александр Вучич, имя задержанного - Михаил Краснощенков. "Мы оповестили об этом соответствующие российские органы", - заявил сербский лидер.

Ранее в северные муниципалитеты вторгся спецназ Косова. Начались перестрелки, в ходе которых легкие ранения получили двое сербов. Как сообщил Вучич, утром 28 мая косовский спецназ вторгся на север края и попытался арестовать 26 полицейских сербской национальности, а также 15 гражданских лиц. В итоге было задержано 13 граждан Сербии. Утверждалось, что эти люди замешаны в коррупции, передает ТАСС.

Однако Вучич подчеркнул, что настоящей причиной этой акции была цель оставить Косовска-Митровицу без защиты полиции. В связи с этим он привел войска в боевую готовность.

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