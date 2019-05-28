Пятилетняя дочка выдала Пугачевой секрет молодости

Лиза растет не по годам мудрой

Певица Алла Пугачева спела для дочери свой хит про детство, а пятилетняя Елизавета поделилась с мамой мудрой мыслью.

Юморист Максим Галкин выложил в своем Instagram видео, снятое Примадонной на прогулке с дочерью. Пока Елизавета качалась на качелях, ее мама напела строчки из песни "Куда уходит детство".

70-летняя звезда спросила ребенка, где найти такое средство, чтобы снова попасть в детство. Подумав, девочка ответила: "Я знаю одно средство. Радость. Если быть радостной, то ты почувствуешь, как будто ты маленькая". Пугачева засмеялась и пообещала записать эту мысль.

Фанаты звездного семейства по своему обыкновению принялись хвалить Елизавету за смышленость. "Какая мудрая девочка", "Дети умнее нас", "Потрясающий ребенок", "У Лизы на все вопросы есть ответы" - написали интернет-пользователи.

За несколько часов это трогательное и позитивное видео собрало более миллиона отметок "Нравится".

Ранее стало известно, что Пугачева не явилась на день рождения Кристины Орбакайте, которой пришлось довольствоваться компанией раздобревшего Филиппа Киркорова.

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