ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пятилетняя дочка выдала Пугачевой секрет молодости

12:38
  • вторник
  • 28 мая 2019

Лиза растет не по годам мудрой

Певица Алла Пугачева спела для дочери свой хит про детство, а пятилетняя Елизавета поделилась с мамой мудрой мыслью. 
Как живет внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров. Фото

Юморист Максим Галкин выложил в своем Instagram видео, снятое Примадонной на прогулке с дочерью. Пока Елизавета качалась на качелях, ее мама напела строчки из песни "Куда уходит детство". 

70-летняя звезда спросила ребенка, где найти такое средство, чтобы снова попасть в детство. Подумав, девочка ответила: "Я знаю одно средство. Радость. Если быть радостной, то ты почувствуешь, как будто ты маленькая". Пугачева засмеялась и пообещала записать эту мысль. 

Фанаты звездного семейства по своему обыкновению принялись хвалить Елизавету за смышленость. "Какая мудрая девочка", "Дети умнее нас", "Потрясающий ребенок", "У Лизы на все вопросы есть ответы" - написали интернет-пользователи. 

За несколько часов это трогательное и позитивное видео собрало более миллиона отметок "Нравится". 

Ранее стало известно, что Пугачева не явилась на день рождения Кристины Орбакайте, которой пришлось довольствоваться компанией раздобревшего Филиппа Киркорова

Видео: Орбакайте поздравила Дени Байсарова с днем рождения 
Читайте также:
Новости по теме
Алла Пугачева
Алла Пугачева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.