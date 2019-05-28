Подробности нападения школьника с топором на девочку

Причины инцидента устанавливаются

В Саратовской области ученик седьмого класса средней школы №4 Вольска напал с холодным оружием на одноклассницу. 12-летняя девочка получила удар по лбу топором. Пострадавшую госпитализировали, в настоящий момент она находится в больнице.

Кроме того, школьник бросил бутылку с зажигательной смесью в свой класс, однако она не загорелась. Подросток задержан, сейчас с ним общаются правоохранительные органы. Место происшествия осматривают следователи. По данным источников, никто из учащихся не видел случившегося, дети отпущены домой.

Между тем, как сообщает URA.Ru, у школьника в руках был ледоруб, а не топор. Также некоторые ученики рассказали, что напавший "был неадекватным". Причиной инцидента мог стать личный конфликт.