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Неприятно пахнет: главные симптомы рака шейки матки

13:38
  • вторник
  • 28 мая 2019

Нужно обращать внимание на кровотечение после менопаузы и необъяснимую боль в тазовой области

Ученые из Великобритании назвали основные признаки рака шейки матки. Он обусловлен аномальным ростом клеток, имеющих способность распространяться на другие части тела.

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На ранних стадиях симптомы заболевания незначительны. Тем не менее, очень важно обращать внимание даже на незначительные отклонения. Ведь чем раньше недуг будет выявлен, тем эффективнее будет лечение.

Специалисты выяснили, что самым главным симптомом является появление сильных и неприятно пахнущих выделений из влагалища. Причем, особенно это должно настораживать, если процесс продолжается в течение длительного времени, характеризуясь бледным, водянистым, коричневым или смешанным с кровью составом, сообщает "Актуальные Новости" со ссылкой на Express.

Кроме того, эксперты призывают обращать внимание на такие признаки, как кровотечение после менопаузы, необъяснимая боль в тазовой области, дискомфорт во время полового акта, менструальное кровотечение, которое проходит дольше или тяжелее обычного. Также могут быть пятна крови между периодами.

Медики подчеркивают, что вирус папилломы человека является основной причиной рака шейки матки. В этом случае необходимо соблюдать осторожность в интимном плане. И нужно не только использовать презервативы, но и отказаться от курения, так как этим людям сложнее вылечиться от ВПЧ. Кроме того, женщины в возрасте от 50 до 64 лет должны в обязательном порядке проходить тест на вероятность заболевания каждые пять лет.

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