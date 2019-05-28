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Курц и его правительство отправлены в отставку в Австрии

13:03
  • вторник
  • 28 мая 2019

Он отказался временно исполнять обязанности канцлера

Австрийское правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем отправлено в отставку. Таково решение президента страны Александера Ван дер Беллена.

При этом президент поручил им временно исполнять свои обязанности до формирования переходного правительства республики. Исключение составил только сам Курц. Он отказался быть врио канцлера.

В связи с этим Ван дер Беллен уполномочил министра финансов и вице-канцлера Хартвига Лёгера временно исполнять обязанности руководителя ведомства канцлера и председателя временного правительства, сообщает ТАСС.

Вотум недоверия правительству вынесли 27 мая после громкого политического скандала. Это произошло на фоне громкой отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Курц оказался самым "недолгим" канцлером Австрии. У власти он находился всего с 2017 по 2019-й.

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