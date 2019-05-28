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Кто стоит за обострением ситуации в Косове

14:50
  • вторник
  • 28 мая 2019

Президент Сербии отдал приказ привести армию и МВД в полную боевую готовность

Тревожные новости приходят из Косово. Спецподразделения самопровозглашенной республики вторглись в северные муниципалитеты, где проживает в основном сербское население. Местные оказывают сопротивление и возводят баррикады. Есть пострадавшие, в том числе и наш соотечественник, который сейчас удерживается косовской полицией. Немедленно освободить его  потребовали в российском посольстве.

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На улицах Косовска-Митровицы - города на севере самопровозглашенной республики - всё утро слышна стрельба. Местные жители выходят на улицы, строят баррикады, пытаясь остановить машины косовских военных. Во вторник вооруженные отряды спецназа вторглись на территорию всех четырёх сербских муниципалитетов.

В результате завязавшейся перестрелки как минимум два человека получили ранения. Задержаны более 40 - полицейских и гражданских лиц. Почти все сербского происхождения.  Официальный повод - обвинение в коррупции и подозрение в убийстве косовского стража порядка. Однако в Белграде уверены: косовские силовики планировали лишить регион поддержки местной полиции.

В числе арестованных оказался и россиянин - сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косове Михаил Краснощёков. Посольство России потребовало немедленно освободить его. Известно, что россиянин сейчас в больнице - он ранен. В нашем МИД предупредили, что инцидент на севере Косова может привести к возобновлению полноценного вооруженного конфликта. При этом момент для вторжения, уверены в ведомстве, был выбран неслучайно: сразу после выступления президента по Косовскому вопросу. Накануне лидер страны признал: Сербия больше не контролирует ряд областей и пора искать новые пути решения.

Северное Косово уже много лет остаётся под управлением международного сообщества. Однако большинство сербов по-прежнему считают территорию своей. Жители самопровозглашенной республики, напротив, отстаивают автономный край Косово и Метохию. После вновь вспыхнувшего конфликта  президент Александр Вучич обратился к депутатам парламента, заявив, что насильственных действий албанцев можно ожидать в "ближайшие дни".

Глава Сербии немедленно распорядился привести армию в боевую готовность. Однако позже в эфире одного из телеканалов заявил, что "Сербия будет реагировать сдержанно и спокойно". Руководители силовых ведомств уже собрались на экстренное совещание и готовят свой ответ действиям косовских военных.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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