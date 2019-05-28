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Москвичей предупредили о торнадо и смерчах

15:15
  • вторник
  • 28 мая 2019

В городе - зной и духота

Горячая неделя. В Москве - аномальная жара. Из-за угрозы пожаров в городе и столичном регионе объявлен жёлтый уровень опасности. Во вторник солнце стало так греть московский воздух, что к полудню раскалило его до плюс 27.  Редкие облака и слабый южный ветер не спасают, передает "ТВ Центр".

Но это ещё не всё. Тополиный пух - он сейчас особенно активен - стал настоящим испытанием для горожан!.Ну и астеносферное давление - ещё один подарок жары - повышенное, уже достигло отметки 745 миллиметров ртутного столба. Виноват во всём антициклон из Средиземноморья. Он себя ещё покажет, причём уже в среду.

Климатолог Владимир Семенов рассказал, что после затяжных периодов жары формируются опасные природные явления. "Могут сформироваться торнадо, смерчи, шквалы", – приводят его слова "Дни.ру".

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