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Предпенсионеры могут получить дополнительное образование

15:29
  • вторник
  • 28 мая 2019

Программа будет действовать до 2024 года

Отрыть для людей зрелого возраста новые возможности на рынке труда призван стартовавший недавно проект. Мужчины и женщины старше 50 могут пройти тестирование и отправиться на учёбу, чтобы повысить свою квалификацию или получить новую специальность. Заниматься можно  и с отрывом, и без отрыва от работы.

Яркий дельфиниум, стройный агапантус, снежный садовый шар. К каждому растению свой подход. Студенты-флористы создают свой уникальный букет, передает "ТВ Центр".

Это экспериментальный курс флористики для людей предпенсионного возраста. Профессиональное движение WorldSkills запустило в России пилотный  проект, который дает возможность получить дополнительные навыки и знания тем, кто готовится выйти на залуженный отдых.

В программе 116 компетенций, в их числе "реставрационные работы". От мебели до археологических находок.  Здесь учат восстанавливать сложнейшие предметы искусства. 

Полученные здесь навыки помогут найти новое призвание и реализоваться в новой профессии. После окончания курса ученикам выдается диплом.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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