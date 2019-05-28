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Вернуться в детство: в Москве покажут спектакль "Манюня"

16:08
  • вторник
  • 28 мая 2019

"Манюню" впервые покажут на фестивале "Черешневый лес", а уже в июне премьерные спектакли пройдут на сцене театра РАМТ

Вернуться в детство - счастливое и безмятежное, хотя бы на два часа. Тот, кто придёт во вторник вечером в РАМТ, это точно сможет. На сцене - премьера. Спектакль "Манюня" по бестселлеру Наринэ Абгарян. Трогательная и смешная история о дружбе двух непоседливых девочек. А ещё о времени без мобильников и компьютеров, когда было здорово просто общаться и в каждом мгновении жизни видеть чудо.

Подробности – в репортаже Полины Кастрицкой.

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Спектакль "Манюня"
Спектакль "Манюня"
Спектакль "Манюня"
Спектакль "Манюня"
Спектакль "Манюня"
Спектакль "Манюня"
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