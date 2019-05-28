Ирина Слуцкая станет мамой в третий раз

Фигуристка вот-вот осчастливит нового супруга

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая, которая недавно вышла замуж за бизнесмена Алексея Говырина, готовится в третий раз стать мамой.

Портал "7дней.ру" пишет, что Слуцкая и Говырин скоро станут родителями. На каком сроке находится 40-летняя фигуристка, не уточняется.

В мае Ирина Слуцкая призналась, что в 2016 году она рассталась со своим первым мужем - учителем физкультуры Сергеем Михеевым. Брак продлился 17 лет. У них родилось двое детей.

Говырин, с которым фигуристка давно была знакома, сделал ей предложение 14 февраля прошлого года. "Я ему ответила: "Здорово, но давай попозже!" А кольцо взяла", - рассказала Слуцкая.

Ранее стало известно, что у Ирины Слуцкой возникли проблемы со здоровьем, из-за которых она начала принимать гормональные препараты.