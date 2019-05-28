Задержанный в Косове россиянин попал в больницу

Посольство потребовало немедленно освободить гражданина России

Россиянин Михаил Краснощеков, который был задержан косовской полицией 28 мая, находится с ранениями в больнице города Митровица. Также в ходе рейда пострадали еще несколько человек.

Как сообщает портал Indeksonline, сотрудника миссии ООН в Косово уже посетили коллеги. Они ознакомились с состоянием его здоровья.

Между тем, российское посольство в Сербии осудило операцию полиции непризнанной республики, передает РИА Новости. В дипмиссии назвали вторжение косовских силовиков в сербонаселённые районы севера Косова и Метохии крайне опасным и противоречащим всем имеющимся договоренностям.

Что касается задержанного россиянина, то дипломаты потребовали немедленно его освободить. Также они призвали привлечь к ответственности всех виновных в инциденте.

Ранее стало известно, что в Косове полицейские задержали гражданина России, который является сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в непризнанной республике.

До этого сообщалось о вторжении в северные муниципалитеты Косова спецназа непризнанной республики. Начались перестрелки, в ходе которых легкие ранения получили двое сербов. Как сообщил президент Сербии Александр Вучич, утром 28 мая косовский спецназ вторгся на север края и попытался арестовать 26 полицейских сербской национальности, а также 15 гражданских лиц. В итоге, по последним данным, было задержано около 30 граждан Сербии. Утверждалось, что эти люди замешаны в коррупции.

Тем не менее, Вучич подчеркнул, что настоящей причиной этой акции была цель оставить Косовска-Митровицу без защиты полиции. И теперь Белград привел войска в боевую готовность.

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