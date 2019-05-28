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Зеленский загнал правительство в смартфон

14:28
  • вторник
  • 28 мая 2019

С этой идеей президент живет уже четыре года

Команда президента Украины Владимира Зеленского показала модель "электронного правительства", которое планируют запустить в стране.

Разработки новой социальной платформы ведутся на Украине уже четыре года. После победы на выборах Зеленский заявил, что создание "государства в смартфоне" является для него одной из первоочередных задач, пишет "Газета.Ru".

"Электронного правительство" станет своего рода "единым окном", куда граждане смогут обратиться со своими вопросами. Вся информация будет храниться в одном месте, объяснил советник президента Михаил Федоров.

Видео: первая поездка Зеленского в Донбасс

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