ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В трех округах столицы голосование на выборах будет электронным

15:11
  • вторник
  • 28 мая 2019

Мосгоризбирком объявит три выбранных для электронного голосования в Мосгордуму округа не позднее 19 июня

В Москве определили девять избирательных округов, из которых будут выбраны три, где на осенних выборах в Мосгордуму проведут электронное голосование. Об этом во вторник сообщили в Общественной палате Москвы, передает "ТВ Центр".

Выбраны округа, где местные депутаты поддержали эту инициативу. Теперь своё мнение должны выразить сами москвичи, через голосование в проекте "Активный гражданин". Там, где будет больше голосов "за", и запустят эксперимент. Одно из важных условий участия в нём - наличие "Личного кабинета" на сайте mos.ru.

Главное сегодня
Здание Московской городской избирательной комиссии
Здание Московской городской избирательной комиссии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.