В трех округах столицы голосование на выборах будет электронным

Мосгоризбирком объявит три выбранных для электронного голосования в Мосгордуму округа не позднее 19 июня

В Москве определили девять избирательных округов, из которых будут выбраны три, где на осенних выборах в Мосгордуму проведут электронное голосование. Об этом во вторник сообщили в Общественной палате Москвы, передает "ТВ Центр".

Выбраны округа, где местные депутаты поддержали эту инициативу. Теперь своё мнение должны выразить сами москвичи, через голосование в проекте "Активный гражданин". Там, где будет больше голосов "за", и запустят эксперимент. Одно из важных условий участия в нём - наличие "Личного кабинета" на сайте mos.ru.