Найден самый живучий актер "Игры престолов"

Он побывал во всех ключевых сражениях сериала

Актер массовки Эндрю МакКлей отметился практически во всех ключевых битвах и событиях сериала "Игра престолов".

Наблюдательные фанаты заметили, что МакКлей принял участие в битве бастардов и за Красный замок, сражался против Короля ночи, первым признал Джона Сноу королем Севера, наблюдал за королем Станнисом Баратеоном и сожжением его дочери Ширен, встречал Брана у ворот Винтерфелла и в других эпизодах.

"Настоящий герой Вестероса", "Какое грандиозное путешествие прошел этот человек. Респект!", "Единственный настоящий король - Эндрю Макклей. Король заднего плана, король за камерой, Лорд-защитник Королевства", - оценили преданность МакКлея фанаты сериала.

"Игра престолов" шла на экранах на протяжении восьми лет и запомнилась зрителям неожиданными сюжетными поворотами и смертями главных героев. Первая серия вышла 17 апреля 2011 года, а последнюю мир посмотрел 20 мая 2019 года.

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