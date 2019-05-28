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На время ЕГЭ в пензенской школе сняли двери с кабинок туалетов

16:51
  • вторник
  • 28 мая 2019

Наблюдатели смотрели, как школьники "делают свои дела"

В школе города Заречный Пензенской области на время проведения ЕГЭ в туалетах сняли двери, а наблюдатели из городского департамента образования смотрели, как выпускники справляют нужду.

О произволе рассказали сами школьники в социальных сетях, пишет региональное издание 1pnz.ru. Заречный — закрытый город, и находящаяся в нем школа - единственная, где можно сдать ЕГЭ.

В администрации школы объяснили, что снятие дверей с петель было вынужденной мерой: в некоторых кабинках они изначально отсутствовали, а в некоторых – присутствовали. Поэтому руководство решило снять все двери, чтобы выпускники находились "в равных условиях".

Видео: приметы и хитрости для сдачи ЕГЭ

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