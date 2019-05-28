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Захарова потребовала освободить задержанного в Косове россиянина

15:29
  • вторник
  • 28 мая 2019

Из-за действий полиции республики пострадали два сотрудника ООН

МИД России резко осуждает задержание российского гражданина в Косове. Так официальный представитель ведомства Мария Захарова прокомментировала рейд, организованный спецназом косовского МВД на территории населенных сербами муниципалитетов на севере непризнанной республики.

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"Задержание осуществлено несмотря на то, что россиянин обладает дипломатическим иммунитетом сотрудника ООН. Рассматриваем этот вопиющий акт как еще одно проявление провокационной линии косовоалбанской верхушки", - отметила Мария Захарова в своем заявлении на сайте министерства.

По ее словам, руководство Миссии ООН в Косово (МООНК) теперь должно предоставить исчерпывающую информацию относительно "неправомерного ареста Михаила Краснощекова", а также "предпринять максимальные усилия с целью его незамедлительного освобождения".

Между тем, как сообщает "Интерфакс", в результате произошедшего были задержаны два сотрудника ООН. Оба госпитализированы в связи с травмами, говорится в заявлении МООНК. Отмечается, что обоих сотрудников задержали при исполнении служебных обязанностей.

Ранее стало известно о задержании в Косове россиянина Михаила Краснощекова. Сейчас он находится с ранениями в больнице города Митровица. До этого сообщалось о вторжении в северные муниципалитеты Косова спецназа непризнанной республики. Начались перестрелки, в ходе которых легкие ранения получили двое сербов.

Как сообщил президент Сербии Александр Вучич, утром во вторник косовский спецназ вторгся на север края и попытался арестовать 26 полицейских сербской национальности, а также 15 гражданских лиц. В итоге, по последним данным, было задержано около 30 граждан Сербии.

Утверждалось, что эти люди замешаны в коррупции. Однако Вучич подчеркнул, что настоящей причиной этой акции была цель оставить Косовска-Митровицу без защиты полиции. И теперь Белград привел войска в боевую готовность.

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