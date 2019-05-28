Захарова потребовала освободить задержанного в Косове россиянина

Из-за действий полиции республики пострадали два сотрудника ООН

МИД России резко осуждает задержание российского гражданина в Косове. Так официальный представитель ведомства Мария Захарова прокомментировала рейд, организованный спецназом косовского МВД на территории населенных сербами муниципалитетов на севере непризнанной республики.

"Задержание осуществлено несмотря на то, что россиянин обладает дипломатическим иммунитетом сотрудника ООН. Рассматриваем этот вопиющий акт как еще одно проявление провокационной линии косовоалбанской верхушки", - отметила Мария Захарова в своем заявлении на сайте министерства.

По ее словам, руководство Миссии ООН в Косово (МООНК) теперь должно предоставить исчерпывающую информацию относительно "неправомерного ареста Михаила Краснощекова", а также "предпринять максимальные усилия с целью его незамедлительного освобождения".

Между тем, как сообщает "Интерфакс", в результате произошедшего были задержаны два сотрудника ООН. Оба госпитализированы в связи с травмами, говорится в заявлении МООНК. Отмечается, что обоих сотрудников задержали при исполнении служебных обязанностей.

Ранее стало известно о задержании в Косове россиянина Михаила Краснощекова. Сейчас он находится с ранениями в больнице города Митровица. До этого сообщалось о вторжении в северные муниципалитеты Косова спецназа непризнанной республики. Начались перестрелки, в ходе которых легкие ранения получили двое сербов.

Как сообщил президент Сербии Александр Вучич, утром во вторник косовский спецназ вторгся на север края и попытался арестовать 26 полицейских сербской национальности, а также 15 гражданских лиц. В итоге, по последним данным, было задержано около 30 граждан Сербии.

Утверждалось, что эти люди замешаны в коррупции. Однако Вучич подчеркнул, что настоящей причиной этой акции была цель оставить Косовска-Митровицу без защиты полиции. И теперь Белград привел войска в боевую готовность.

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