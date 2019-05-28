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Развратные танцы в детском саду Сургута возмутили народ (видео)

16:37
  • вторник
  • 28 мая 2019

В дошкольном учреждении от кабана-стриптизера открестились

Утренник в детском саду Сургута завершился грандиозным скандалом. На видео, опубликованном в интернете, видно, как аниматор исполняет стриптиз.

Ролик, предположительно, снят в детском саду "Золотая рыбка". Аниматор в плюшевом костюме кабана танцует стриптиз, постепенно снимая с себя сначала одни трусы, а затем и другие. После животное станцевало с одной из зрительниц.

В Сети предположили, что на видео запечатлена заведующая детским садом. Происходящее вызвало у комментаторов оторопь.

— Я понимаю, что все мы люди, но не в детском саду же такое вытворять!

— Что за разврат в стенах сада! Куда смотрит департамент?

— Ну что сказать, если ученики школ устраивают БДСМ-выпускные, а в сургутском саду стриптиз. Жесть, деградируем!

Издание URA.RU связалось с детским садом "Золотая рыбка", сотрудники заявили, что ролик был снят не в их учреждении. Собеседник портала уверен, что в его детском саду такого произойти не могло.

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