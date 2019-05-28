Прячущей лицо вдове Децла поставили тревожный диагноз

Специалисты оценили поведение Юлии Толмацкой после смерти Децла

У вдовы покойного Децла Юлии Толмацкой заподозрили отклонения. По мнению специалистов, девушка либо привлекает к себе внимание, либо речь может идти о шизофрении. К такому выводу они пришли после того, как обеспокоенные журналисты попросили проанализировать соцсети Толмацкой.

В последнее время вдова Децла часто публикует у себя в Instagram фотографии своего лица, которое спрятано за розовой маской зайца или очками. Кроме того, под фото она зачастую оставляет загадочные подписи, пишут Дни.ру. "Ангелы-хранители, кушать не хотите ли? Список моих врагов всегда пуст", - гласит одна из них.

По мнению кандидата психологических наук, эксперта по религиозным культурам Александра Невеева, в профиле Толмацкой чувствуется "мистическая интоксикация". Он напомнил о риске попасть в секту.

"В лучшем случае это просто стремление привлечь к себе внимание... В запущенном случае может идти речь о шизофрении. Когда человек настолько погрузился в изотонические глупости, что перестал отличать фантазию от реальности, это вызывает опасения", – цитирует эксперта Teleprogramma.pro.

Клинический психолог Александр Державин убежден, что вдова рэпера просто пытается заработать. "Это захват внимания. Она привлекает внимание приверженцев, формирует круг аудитории, чтобы продвигать свой персональный бренд, то есть свою страницу", – сказал специалист.

Кирилла Толмацкого (Децла) не стало в ночь на 3 февраля. Музыкант почувствовал себя плохо после выступления в Ижевске. Причиной смерти рэпера стала остановка сердца. У Децла после смерти остался сын. В настоящий момент его воспитывает Юлия.

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