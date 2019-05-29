Как живет вдова Николая Караченцова Людмила Поргина

Людмила Поргина верит, что муж не спускает с нее глаз

Заслуженная артистка России Людмила Поргина, которая 43 года прожила в браке с Николаем Караченцовым, продолжает служить своему прославленному мужу и после его смерти. При этом 70-летняя вдова не забывает думать и о себе.

Больше полугода прошло со дня смерти Караченцова. Людмила Поргина призналась, что долго не могла привыкнуть к новому для себя слову "вдова". Первое время она постоянно ощущала незримое присутствие мужа. Ей даже казалось, будто покойный артист разговаривает с ней через домашних животных - кошек, собак и попугаев. Она и по-прежнему считает, что Караченцов наблюдает за ней.

Справиться с переживаниями Поргиной помогли родные, в том числе сын и внуки. "Все они любили Колечку и, уверена, не бросят и меня", - говорила актриса. Помогла и резкая смена обстановки. Почти сразу после похорон она улетела в Дубай, где в свой день рождения отстояла литургию в православном храме в городе Шарджа.

По всей видимости, Людмила Поргина уже давно подготовила себя к уходу Николая Караченцова, поэтому траур она носила недолго. Вскоре после смерти мужа она стала посещать светские мероприятия и участвовать в съемках ТВ-передач, чем вызвала критику в свой адрес. "Существуют некие нормы приличия, которые нужно соблюдать во время траура", - возмущался художник Никас Сафонов, упрекая актрису в том, что та слишком привыкла к всеобщему вниманию и общению со звездами.

Между тем Поргина не считала нужным строить из себя убитую горем вдову. Она и так много сделала для своего супруга. "Коля очень просил не оплакивать его. Нам тоже тяжело, но он строго запретил рыдать на похоронах", - сказала она, как бы отвечая всем критиканам, которых не устраивало ее поведение.

Людмила Поргина пообещала сделать все возможное ради сохранения памяти о своем муже. В частности, она задумалась об организации конкурса актерской песни, участники которого могли бы исполнять композиции из репертуара Караченцова. Идею поддержали композиторы Ирина Грибулина и Елена Суржикова. По некоторым данным, вдова начала искать богатого спонсора, способного поддержать этот проект.

Поргина плотно общается со скульпторами, желая поставить на Троекуровском кладбище памятник Николаю Караченцову. "Она смотрит работы разных скульпторов, чтобы потом выбрать автора, который бы в камне запечатлел сцену из легендарного спектакля "Юнона и Авось", - сообщил знакомый вдовы.

Кроме того, Людмила Поргина приняла участие в подготовке выставки, посвященной актеру, в Театральном музее имени Бахрушина. В течение нескольких месяцев она ежедневно связывалась с сотрудниками музея и передавала им редкие фотографии, письма и вещи, которыми владел ее знаменитый супруг. Эту экспозиция, которая откроется осенью 2019 года, Поргина назвала данью памяти великому артисту.

Вдова не исключает, что со временем она возьмется за написание воспоминаний о Караченцове. Кто знает его лучше, чем она? Однако пока Поргина старается не бередить рану, которая осталась после кончины любимого человека: "Пока еще слишком больно. Потом будет видно".

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Кстати о ранах - не психологических, а физических. Недавно вдова Караченцова упала на даче и сломала руку в нескольких местах. "Там осколочки отскочили, поэтому пришлось делать операцию", - рассказала она о своей травме. Несчастный случай произошел сразу после того, как женщина посетила церемонию вручения премии "Фигаро" в Петербурге. На этом мероприятии она произнесла слова, которые в очередной раз показали, насколько крепко ее жизнь сплелась с жизнью ее мужа. "Я уверена, - сказала она, - что Николай Петрович сейчас с нами и смотрит на нас, радуется, что мы здесь собрались".

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