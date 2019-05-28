Почему россиянку Таисию Скоморохову затравили в украинском "Голосе"

Девочка блестяще спела песню Тины Тернер, но украинцы этого не оценили

На Украине разгорелся скандал на шоу "Голос.Дети", в котором приняла участие семилетняя москвичка Таисия Скоморохова. Девочка завоевала симпатии всех четырех наставников и решила пойти в команду группы "Время и Стекло".

Украинских зрителей возмутил успех маленькой девочки, задорно спевшей песню Тины Тернер "Simply The Best", а также тот факт, что певица Джамала, которая свирепствовала во время национального отбора на "Евровидение" по поводу российской агрессии, в этот раз оставила ситуацию без комментария.

"Почему детей из России допускают на конкурс в Украине? Пусть там у себя поют", "Удивительно, как Джамала не спросила у нее: "чей Крым?". Она, наверное, не поняла, что она из России!", - пишут украинцы.

Некоторые из злопыхателей ополчились лично на маленькую девочку, другие не имеют никаких претензий к ребенку, а только к организаторам конкурса – как они могли допустить участие девочки из России в украинском шоу.

"Это просто идиотические высказывания. Так могут высказываться только больные люди. Мне жалко людей, нормальных людей, украинцев, которых, безусловно, много", - заявил агентству ФАН российский музыкальный критик Сергей Соседов.